ABN AMRO koopt Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe

ABN AMRO neemt de Duitse private bank Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) over. Daarover is een deal bereikt met het Chinese conglomeraat Fosun International, meldt de Nederlandse bank, die 672 miljoen euro betaalt.

ABN AMRO is in Duitsland op het gebied van private banking actief via de Bethmann Bank, waar het HAL mee wil samenvoegen. ABN AMRO zegt dat de overname zijn top 3-positie versterkt als bank voor vermogende klanten in Duitsland met een gezamenlijk beheerd vermogen van ongeveer 70 miljard euro.

“Dit is een unieke kans om onze Duitse activiteiten uit te breiden. We zijn erg blij dat we deze overeenkomst hebben kunnen sluiten”, zegt topman Robert Swaak van ABN AMRO. “HAL is een van oudsher toonaangevende vermogensbeheerder en sluit heel goed aan bij ABN AMRO, zowel cultureel als geografisch gezien.”

ABN AMRO hoopt in het eerste kwartaal van volgend jaar de deal af te ronden.

Hauck & Aufhäuser is in 1796 opgericht en daarmee een van de oudste banken in Duitsland. Fosun nam de bank in 2015 over en kocht in 2021 ook concurrent Bankhaus Lampe, waardoor Hauck Aufhäuser Lampe ontstond.