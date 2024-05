ABN AMRO verwacht groei transport en logistiek komende jaren

Na een moeilijk 2023 zijn er in de Nederlandse transport en logistiek tekenen van herstel te zien, meldt ABN AMRO in een rapport over de sector. Zowel voor 2024 als 2025 rekent de bank weer op groei van de sector, na een krimp van 3 procent in 2023. Die krimp werd veroorzaakt door een afname van de internationale handel.

Volgens de bank zal de sector in 2024 met 2 procent groeien en in 2025 met 2,5 procent. De sector profiteert dit jaar van de economische groei, maar het herstel wordt wel geremd door een lagere vraag naar bouwmaterialen door een dip in de nieuwbouw. Naar verwachting groeit vooral de luchtvracht (plus 10 procent) dit jaar fors, dankzij de aantrekkende wereldhandel.

De transportsector, die veel broeikasgassen uitstoot, staat volgens de bank ook voor grote uitdagingen. Om uitstoot te verminderen biedt het verschuiven van vervoer over de weg naar de binnenvaart of het spoor mogelijk een oplossing. Hiervoor is het volgens ABN AMRO wel van belang dat het nieuwe kabinet investeert in onderhoud en uitbreiding van infrastructuur, zoals bruggen en sluizen.

De sector krijgt komende jaren ook te maken met een stapeling van milieuregelgeving, zoals de Europese richtlijn die wegvervoerders verplicht te rapporteren over hun uitstoot, zero-emissiezones, de Nederlandse vrachtwagenheffing en het Europese emissiehandelssysteem voor het wegvervoer. Om een hoge belastingaanslag te voorkomen, moeten bedrijven daardoor mogelijk vervuilende voertuigen versneld vervangen.

Hoewel de nieuwe coalitie zint op mogelijk uitstel van de zero-emissiezones, is het volgens de bank opvallend dat het coalitieakkoord vermeldt dat alle subsidies op elektrisch rijden per 2025 worden afgeschaft. Deze veranderingen in landelijk beleid zijn volgens sectoreconoom Albert Jan Swart van ABN AMRO nadelig voor ondernemers, aangezien sommigen al voorbereidingen voor de invoering van zero-emissiezones hebben getroffen.