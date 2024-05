Bloomberg: Shell schrapt banen bij windenergie-activiteiten

Shell maakt zich op om banen te schrappen bij zijn onderdeel voor windparken op zee. De ontslagen vallen binnen enkele maanden, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Vooral in Europa gaan banen verloren, zeggen de bronnen.

De boodschap van de vorig jaar aangetreden topman Wael Sawan is dat Shell weliswaar zijn CO2-uitstoot omlaag moet brengen, maar tegelijkertijd meer rendement moet opleveren. Een woordvoerder zegt nu dat het Britse energieconcern onderzoekt hoe het in “prioriteitsmarkten kan blijven meedingen naar offshorewindprojecten en focussen op prestaties, discipline en vereenvoudiging.”

Shell investeerde onder andere in Nederland in een aantal windparken. Zo bouwde het concern samen met Eneco aan het windpark Hollandse Kust Noord. Ook is Shell voor 20 procent aandeelhouder van het consortium dat de windparken Borssele III en Borssele IV bouwde. Maar de windenergiesector heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met sterk opgelopen kosten, waardoor het lastiger is geworden er rendement uit te halen.