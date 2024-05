CNV: bijna helft vrouwen seksueel geïntimideerd op werkvloer

Bijna de helft van de vrouwen heeft op de werkvloer een keer te maken gehad met seksuele intimidatie, meldt vakbond CNV op basis van een onderzoek onder 3000 werknemers. Bij 42 procent van de vrouwen gaat het om seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden of sissen en 14 procent heeft te maken met aanranding op de werkvloer. Een op de vijf vrouwen wordt seksueel geïntimideerd via de digitale weg, zoals schunnige plaatjes en 11 procent heeft te maken met seksuele intimidatie van de leidinggevende.

“Ondanks de brede aandacht voor seksuele intimidatie in de media en allerlei overheidsprogramma’s, is dit probleem nog steeds wijdverspreid op de werkvloer. Bijna de helft van de vrouwen heeft ermee te maken, veel vaker dan mannen. Vrouwen worden bijvoorbeeld vijf keer zo vaak aangerand als mannen op het werk”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Met name in kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers ervaren werknemers bovengemiddeld veel seksuele intimidatie. Deze bedrijven hebben volgens CNV vaak geen protocol of beleid, waardoor werkenden niet weten waar ze terechtkunnen als ze in aanraking komen met seksuele intimidatie. Bijna de helft van de organisaties heeft volgens de vakbond geen protocol tegen seksuele intimidatie en meer dan een op de drie werkenden weet niet waar ze terechtkunnen met klachten.