EU en Australië sluiten overeenkomst over belangrijke mineralen

De Europese Unie en Australië hebben een overeenkomst gesloten om de samenwerking en investeringen in belangrijke mineralen te stimuleren. Deze kritieke grondstoffen zoals koper, lithium, nikkel en platina zijn essentieel voor de energietransitie, omdat ze nodig zijn voor bijvoorbeeld batterijen voor elektrische auto’s.

De Europese Commissie kondigde afgelopen maart al maatregelen aan, die ervoor moeten zorgen dat de EU de komende jaren genoeg mineralen heeft voor de overgang van fossiele grondstoffen, zoals olie en gas, naar duurzamere energiebronnen. De deal met Australië is onderdeel van de poging van de westerse landen om de toegang tot deze materialen veilig te stellen en zich te wapenen tegen de Chinese dominantie. China is verreweg de grootste leverancier van belangrijke grondstoffen en heeft momenteel een groot deel van het aanbod in handen.

“Australië is een gelijkgestemde partner en een wereldleider als het gaat om cruciale grondstoffen”, zei EU-commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis in een verklaring. “Deze samenwerking markeert een grote stap voorwaarts in onze inspanningen om een duurzamere aanvoer van cruciale grondstoffen voor de EU veilig te stellen en tegelijkertijd investeringen in Australië te bevorderen.”

Australië heeft enorme, grotendeels onaangeboorde voorraden van verschillende belangrijke mineralen. Voor het aanboren van deze voorraden zijn grote investeringen nodig. Met de dinsdag ondertekende overeenkomst willen de EU en Australië de investeringen in deze projecten aanjagen en samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie.