PVV en NSC: Tata moet vergroening zoveel mogelijk zelf betalen

De coalitiepartijen PVV en NSC willen dat Tata Steel zoveel mogelijk zelf investeert in verduurzaming van de staalfabriek in IJmuiden. Ook willen zij, net als BBB, harde garanties dat het bedrijf ook op de lange termijn in Nederland blijft. Zo niet, dan moet het mogelijk zijn geld dat de overheid in vergroening heeft gestoken, terug te halen.

Het demissionaire kabinet koos er onlangs voor met Tata te gaan onderhandelen over een verduurzamingsplan waar de overheid ook aan bijdraagt. Afhankelijk van de uitkomsten kan de rekening voor de staatskas oplopen tot zo’n 3 miljard euro. De Tweede Kamer bespreekt dinsdag met welke opdracht de onderhandelaars namens de overheid op pad worden gestuurd.

Wat PVV-Kamerlid Rachel van Meetelen betreft, betaalt Tata zoveel mogelijk van de plannen zelf. De bijdrage van de overheid moet afhankelijk zijn van aantoonbare resultaten op het gebied van verduurzaming en verbetering van de gezondheid van omwonenden. En als Tata uiteindelijk toch besluit Nederland te verlaten, moet het volgens de PVV de uitgekeerde subsidies terugbetalen.

“Het gaat over veel gemeenschapsgeld”, benadrukt ook NSC’er Femke Zeedijk. “We vragen elke burger van Nederland een paar honderd euro uit zijn eigen portemonnee bij te dragen voor een bedrijf dat toch ook veel negatief in het nieuws is geweest. Dat vraagt om extra zorgvuldigheid.”

Een blik in het jaarverslag leert Zeedijk bovendien dat het bedrijf er financieel prima voorstaat. “Tata is een huis, zonder hypotheek, maar met een extreem slecht energielabel”, concludeert zij. Ook dankzij het “extreem rijke” moederbedrijf uit India moet Tata volgens haar best in staat zijn een groot deel van de benodigde investeringen zelf te financieren.

Ook de linkse oppositie is voor harde onderhandelingen en dringt aan op meer zeggenschap voor de overheid bij Tata. “Zeker als er zoveel miljarden tegenaan gaan”, zegt Joris Thijssen van GroenLinks-PvdA. Wat de SP betreft bedingt het kabinet een aandelenbelang voor de overheid. “Voor iedere euro steun moet democratische zeggenschap terugkomen.”

VVD’er Silvio Erkens waarschuwt de andere partijen niet al te harde eisen te stellen. “Het is vast goed bedoeld, maar als het ervoor zorgt dat het bedrijf besluit geen maatwerkafspraak meer te maken, dan hebben we een probleem met elkaar.” Hij vreest dat Tata dan niet verduurzaamt en over een paar jaar verdwijnt.