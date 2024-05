TNO: industrie moet schade chemicaliën al bij ontwikkeling weten

De industrie moet bij het ontwikkelen van chemische stoffen al vanaf het begin kijken hoe schadelijk die zijn voor de gezondheid van mensen en het milieu, vinden onderzoekers van onderzoeksinstituut TNO. Nu wordt het schadelijke effect van stoffen als PFAS of bestrijdingsmiddelen vaak pas bekend als zij al op de markt zijn of hun productieproces vergevorderd is. Als bedrijven al vanaf het begin de mogelijke risico’s kennen, kunnen zij volgens TNO op tijd maatregelen nemen om schade te zoveel mogelijk te voorkomen.

TNO werkt daarom aan een hulpmiddel waarmee vroeg in de ontwikkelingsfase onder meer te zien is wat de gezondheids- en milieueffecten zijn van een bepaalde stof. Daarin staan nu volgens de onderzoekers ruim een miljoen stoffen. Bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld met experts kijken hoe een nieuwe stof zo goed en veilig mogelijk gemaakt kan worden.