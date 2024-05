Woonlasten in Nederland hoger dan in de meeste andere EU-landen

De woonlasten van Nederlanders zijn hoger dan die van mensen in de meeste andere landen binnen de Europese Unie. Gemiddeld gaven Nederlanders 22,6 procent van hun inkomen in 2022 uit aan huur of een hypotheek. Daarmee staat Nederland op de zesde plek in de EU, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de meest recente cijfers hierover.

Mensen in Europa waren gemiddeld 20 procent van hun verdiensten kwijt aan wonen, aldus het CBS. Grieken zijn met meer dan 34 procent het grootste deel van hun inkomen hieraan kwijt. Inwoners van Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Bulgarije waren ook meer geld kwijt aan de huur of hypotheek dan Nederlanders. Op Malta gaven mensen het kleinste deel van hun inkomen uit aan woonlasten.

Het CBS keek ook naar de ontwikkeling van de huurprijzen tussen 2023 en 2015. Die zijn in Nederland de afgelopen acht jaar 18,5 procent hoger geworden. Daarmee staat Nederland in de middenmoot. In de hele EU betaalden huurders gemiddeld 13,3 procent meer voor hun huis. Alleen Grieken hadden lagere huren.

Verder meldt het CBS dat Nederlandse jongeren van 25 tot 30 jaar in 2022 vaker dan in veel andere EU-landen op zichzelf woonden. Ruim 17 procent jongeren in Nederland woonde toen bij de ouder(s). Alleen in Zweden, Finland en Denemarken hadden meer jongeren de ouderlijke woning verlaten.