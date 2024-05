American Airlines zakt op Wall Street na tegenvallende update

American Airlines behoorde woensdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De luchtvaartmaatschappij verlaagde zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor het huidige kwartaal, na tegenvallende ticketverkopen. Ook kondigde het bedrijf het vertrek aan van zijn commercieel directeur Vasu Raja. Investeringsbank Jefferies haalde American Airlines van de kooplijst af. Het aandeel zakte bijna 14 procent.

Concurrenten als JetBlue en Southwest Airlines gingen mee omlaag en verloren tot 6,8 procent. United Airlines daalde 3,7 procent, hoewel de luchtvaartmaatschappij zijn winstverwachting voor het huidige kwartaal bevestigde.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent lager op 38.461 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,8 procent tot 5265 punten. De Nasdaq verloor 0,8 procent tot 16.905 punten. De techgraadmeter sloot dinsdag voor het eerst in de geschiedenis boven de 17.000 punten. Dat kwam vooral door de aanhoudende opmars van beurslieveling Nvidia.

Nvidia verloor woensdag zo’n 1,6 procent. De belangrijkste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) steeg dinsdag nog ruim 7 procent. Door het optimisme rond AI is het bedrijf dit jaar al flink in waarde gestegen.

Marathon Oil steeg bijna 9 procent. Olie- en gasconcern ConocoPhillips (min 3 procent) neemt zijn kleinere branchegenoot over voor 22,5 miljard dollar, inclusief schulden van Marathon. De laatste tijd vinden grote overnames plaats in de Amerikaanse oliesector. Zo wil Chevron sectorgenoot Hess kopen en neemt ExxonMobil branchegenoot Pioneer Natural Resources over.

Robinhood klom 0,3 procent. De beleggingsapp kondigde aan voor 1 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen. Dick’s Sporting Goods schoot ruim 14 procent omhoog. De verkoper van sportartikelen verhoogde zijn vooruitzichten voor het hele jaar, na sterke verkopen in het afgelopen kwartaal.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het inflatiecijfer van de Amerikaanse Federal Reserve, dat vrijdag naar buiten komt. De Amerikaanse centrale bank publiceert woensdag ook nog het zogeheten Beige Book, dat inzicht geeft in de stand van de Amerikaanse economie.

De euro was 1,0834 dollar waard, tegen 1,0878 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 79,86 dollar. De prijs van Brentolie steeg een fractie tot 84,22 dollar per vat.