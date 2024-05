Bloomberg: ECB legt banken boetes op om late klimaatanalyses

De Europese Centrale Bank (ECB) staat op het punt om boetes uit te delen aan banken die de risico’s rond klimaatverandering niet goed genoeg in kaart hebben gebracht. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Vier kredietverstrekkers zouden financiële straffen riskeren omdat ze een deadline hebben gemist.

De ECB heeft meerdere keren gewaarschuwd dat veel banken zich onvoldoende voorbereiden op de mogelijke impact van klimaatverandering op hun activiteiten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om beleggingen die veel minder waard worden door extreem weer of klanten uit de fossiele industrie die het in de toekomst lastiger krijgen.

Omdat banken in de EU verplicht zijn na te gaan of ze grote risico’s lopen, moeten ze ook de opwarming van de aarde meenemen in die analyses. Eventuele extra risico’s moeten ze opvangen met kapitaalbuffers.

Eerder dreigde de ECB, die toezicht houdt op zo’n honderd grote Europese banken, achttien banken met boetes om gebrekkige klimaatanalyses. Volgens Bloomberg kunnen boetes oplopen tot 5 procent van de gemiddelde dagomzet van de desbetreffende bank.