Duitsers waren in mei weer duurder uit

De inflatie in Duitsland is in mei licht gestegen. Dat komt vooral door hogere prijzen voor diensten.

De prijzen stegen de afgelopen maand met 2,8 procent, volgens de Europese geharmoniseerde meetmethode voor de inflatie. In april ging het nog om 2,4 procent inflatie. De prijsstijgingen zijn nog lang niet zo hevig als in het najaar van 2022, toen de Duitse inflatie opliep tot 11,6 procent.

ING-econoom Carsten Brzeski wijst op het effect van de maatregelen voor goedkoper openbaar vervoer in Duitsland van vorig jaar. Die drukten twaalf maanden geleden nog op de prijzen voor dienstverlening, waar vervoer onder valt.

Maar volgens Brzeski wijzen de cijfers van het Duitse federale statistiekbureau Destatis er ook op dat de inflatie “plakkerig” is. Daarmee wordt bedoeld dat hoge inflatie niet snel weggaat.

De Europese Centrale Bank verlaagt volgende week naar verwachting de rentes, die momenteel op een historisch hoog niveau staan in de strijd tegen een hoge inflatie. De vraag is nu welke stappen de ECB daarna geschikt vindt.

Aanstaande vrijdag verschijnen cijfers over de inflatie in de hele eurozone. Economen gaan er in doorsnee vanuit dat in het hele gebied de inflatie in mei licht is toegenomen. Ook wordt vrijdag bekend hoe sterk de prijzen in Nederland zijn gestegen.