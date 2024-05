Minder winst voor Indiaas staalconcern Tata Steel

Tata Steel heeft het afgelopen kwartaal een aanzienlijk lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het Indiase staalconcern had last van lagere staalprijzen door een overaanbod van Chinees staal. De Nederlandse dochteronderneming in IJmuiden drong haar operationele verlies terug.

De nettowinst in het vierde kwartaal van Tata Steels gebroken boekjaar kwam uit op 5,6 miljard roepie, omgerekend 61,6 miljoen euro. Dit is ruim 64 procent minder dan het jaar ervoor. Naast lagere staalprijzen kwam dat ook door een eenmalige kostenpost voor een mijn in India.

Tata Steel Nederland boekte in januari, februari en maart een verlies voor rentes, belastingen en afschrijvingen van zo’n 32,8 miljoen euro. Dat is een kleiner verlies dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Na een grote renovatie van een van de twee hoogovens produceerde de staalfabriek meer dan in de laatste maanden van 2023.

Het Indiase Tata Steel maakte ook bekend 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro) te steken in zijn holding die de investeringen in buitenlandse dochterondernemingen doet. Het geld is onder andere bedoeld voor reorganisatiekosten voor de Britse staalfabriek in Port Talbot. Daar gaan veel banen verloren en maakt Tata Steel de overstap naar een elektrisch verhitte staaloven, om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarnaast wil Tata Steel met het geld schulden van buitenlandse dochterbedrijven aflossen.