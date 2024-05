Universiteit Leiden: migrant kost overheid minder dan eigen burgers

Migranten kosten Europese overheden minder dan eigen burgers. In veel gevallen is hun bijdrage positiever dan die van de autochtone bevolking. In een aantal landen dragen migranten zelfs netto bij aan de overheidsfinanciën. Dat stellen economen van de Universiteit Leiden.

Over de periode 2007-2018 werd de nettobijdrage van migranten van binnen en buiten de EU en de autochtone bevolking van vijftien Europese lidstaten berekend. Uitkeringen en toeslagen, zoals WW, AOW, zorgtoeslag en huurtoeslag werden afgetrokken van aan de overheid betaalde belastingen en premies. Daaruit bleek dat migranten in de meeste onderzochte landen een stuk minder kosten dan de autochtone bevolking.

Volgens econoom Giacomo Boffi, die aan het onderzoek werkte, is tot dusver maar heel weinig onderzoek gedaan naar de feitelijke kosten van migratie. “Dit onderzoek ontkracht de populistische mythe dat migranten de sociale zekerheid en de schatkist meer belasten dan de eigen bevolking. Het omgekeerde is juist het geval.”

Nederland behoorde niet tot de groep onderzochte landen.