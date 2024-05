AEX koerst af op lager begin, focus blijft op inflatie

De AEX-index op het Damrak lijkt donderdag verder weg te zakken, na de verliesbeurt een dag eerder. De aandelenhandel blijft in de ban van de inflatiecijfers van de eurozone en de Verenigde Staten, die vrijdag naar buiten komen. Woensdag bleek dat de inflatie Duitsland, de grootste economie van de eurozone, in mei weer licht is toegenomen.

Voor de gehele eurozone wordt ook een lichte toename van de inflatie voorzien. Ook wordt vrijdag bekend hoe sterk de prijzen in Nederland zijn gestegen. Beleggers verwachten echter dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgende maand zal gaan verlagen. In de VS, waar de inflatie hardnekkiger is dan verwacht, neemt de onzekerheid daarentegen toe over het moment waarop de Federal Reserve begint met het verlagen van de rente. Dat zorgde woensdag voor stevige verliezen op de beurzen in New York.

De Aziatische aandelenmarkten gingen ook omlaag, na de koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio zakte 1,3 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai daalden 1,6 en 0,7 procent.

Op het Damrak liet tankopslagbedrijf Vopak weten samen met partner AltaGas een definitief investeringsbesluit te hebben genomen voor de Canadese energie-exportfaciliteit op Ridley Island in Brits-Columbia. Na een 5-jarig traject van milieuvoorbereidingen en evaluatie gaan de partijen een grootschalige terminal voor vloeibaar gemaakt petroleumgas (lpg) en bulkvloeistoffen met spoor-, logistieke en maritieme infrastructuur op Ridley Island bouwen.

NX Filtration kondigde aan Jan Feie Zwiers per 1 augustus te benoemen tot financieel directeur van het waterzuiveringsbedrijf. Hij volgt Mark Luttikhus op, die eind juni vertrekt bij het bedrijf.

Azerion kwam nog met cijfers. Het spelletjesbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met ruim 6 procent stijgen. De aangepaste winst, voor aftrek van rentekosten, belastingen en afschrijvingen, steeg met 12,6 procent. Voor het hele jaar bevestigde het bedrijf de verwachting van een verdere omzetgroei.

Ook Renewi opende de boeken. De afvalverwerker zag de omzet in het afgelopen boekjaar licht dalen. Ook de winst uit voortgezette activiteiten nam af. Voor het huidige boekjaar rekent het bedrijf op een terugkeer van de omzetgroei.

De euro was 1,0794 dollar waard, tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 79,03 dollar per vat. De prijs van Brentolie daalde ook 0,3 procent, tot 83,34 dollar per vat.