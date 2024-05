ING rekent op 40 miljoen hotelovernachtingen in 2030

Nederland wordt een steeds populairdere bestemming voor reizigers en daar profiteren hotels van. Onderzoekers van ING voorspellen dat het aantal jaarlijkse hotelovernachtingen stijgt tot 40 miljoen in 2030, een kwart meer dan in 2023. Onder andere het gematigde klimaat zou ervoor zorgen dat meer toeristen een hotel pakken in Nederland.

Na zomers met extreem hoge temperaturen in het zuiden van Europa zou het mildere weer van Nederland een aantrekkelijkere reisbestemming kunnen maken. Volgens ING is ons land ook een geliefd om de stabiele geopolitieke situatie en een hoog serviceniveau. Hotels profiteren waarschijnlijk ook van een toestroom van Nederlandse toeristen, want de koopkracht lijkt de komende jaren toe te nemen.

ING rekent dit en volgend jaar op een groei van 4 procent van het aantal hotelovernachtingen. Ook in de jaren daarna groeit de groep hotelgasten waarschijnlijk gestaag. Wat het effect is van de btw-verhoging voor hotelovernachtingen die de formerende partijen willen doorvoeren, durft de bank nog niet te zeggen. Wel wijst ING erop dat hotelgasten zich de afgelopen jaren niet lieten tegenhouden door sterk gestegen prijzen.