Saudi Aramco gaat opnieuw voor miljarden aandelen verkopen

Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco gaat opnieuw aandelen verkopen, voor een totale waarde van ruim 10 miljard dollar. Dat meldt de onderneming in een verklaring die is ingediend op de beurs in Riyad. De verkoop begint op zondag.

Saudi Aramco maakte eind 2019 zijn debuut op de beurs in Riyad. Met die beursgang werd meer dan 29 miljard dollar opgehaald, waarmee het de grootste aandelenverkoop ooit was. De nieuwe opbrengst kan Saudi Aramco in staat stellen meer te investeren in zijn andere activiteiten, zoals aardgas, raffinage en chemicaliën. Het bedrijf is bezig om minder afhankelijk te worden van de productie en verkoop van olie.

Begin dit jaar werd bekend dat Saudi Aramco een streep heeft gezet door plannen om de productiecapaciteit te vergroten. De bedoeling was dat de productiecapaciteit zou groeien naar 13 miljoen vaten per dag in 2027. Momenteel staat de maximale capaciteit op 12 miljoen vaten. Saudi Aramco produceert nu dagelijks 9 miljoen vaten. Dat komt door de productiebeperkingen door oliekartel OPEC+ om de olieprijzen aan te jagen.

Het dividend van het staatsbedrijf is ook van groot belang voor de overheidsfinanciën van Saudi-Arabië. De Saudische overheid bezit circa 80 procent van de aandelen.