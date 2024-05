Inflatie eurozone loopt sterker dan verwacht op tot 2,6 procent

De inflatie in de eurozone is in mei opgelopen tot 2,6 procent. Eurostat, het Europese statistiekbureau, maakte dit bekend in een voorlopige raming. In april bedroeg de inflatie nog 2,4 procent. Economen hadden verwacht dat het dagelijks leven in het eurogebied deze maand 2,5 procent duurder zou zijn.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,2 procent. De kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet worden meegenomen, nam toe tot 2,9 procent. In april bedroeg de kerninflatie nog 2,7 procent.

De prijzen voor levensmiddelen, alcohol en tabak stegen in mei iets minder sterk dan in april. Tegelijkertijd namen de energieprijzen juist weer toe, na een daling de maand ervoor. De prijsstijging van diensten viel hoger uit dan in april.

In Duitsland, Frankrijk en Spanje liep de inflatie deze maand op. In Italië was sprake van een lichte afname. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam eerder op de dag al met voorlopige cijfers over de Nederlandse inflatie. In Nederland werd het dagelijks leven volgens de Europese rekenmethode in mei 2,7 procent duurder, waarmee de inflatie iets boven het gemiddelde in de eurozone ligt. In april bedroeg de Nederlandse inflatie 2,6 procent volgens de Europese rekenmethode.

Hoewel de inflatie in mei weer is opgelopen en nog altijd boven de doelstelling van 2 procent ligt, lijkt de Europese Centrale Bank (ECB) de rente volgende week te gaan verlagen. Vorige week liet ECB-president Christine Lagarde nog weten er vertrouwen in te hebben dat de inflatie in de eurozone onder controle is. Lagarde gaf daarmee aan dat een eerste renteverlaging bij de vergadering van volgende week donderdag waarschijnlijk is.

Ook andere ECB-bestuurders, waaronder de Nederlandse centralebankpresident Klaas Knot, hebben recent aangegeven dat een eerste renteverlaging in juni waarschijnlijk is. Het zou de eerste verlaging zijn sinds de ECB vanaf midden 2022 begon met het verhogen van de rente tot het huidige recordniveau van 4 procent om de hard oplopende inflatie te bestrijden. Volgens ING-econoom Bert Colijn is het door de hoger dan verwachte inflatie in mei nu wel onzekerder geworden of de ECB de rente na juni verder zal verlagen.