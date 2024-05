Wall Street hoger na inflatiecijfer, Dell onderuit na resultaten

Dell ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van computers en servers boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het concern profiteerde onder meer van de sterke vraag naar servers voor kunstmatige intelligentie (AI). De winstverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. Ook gaf Dell aan dat de hogere kosten voor het bouwen van servers die aan zware AI-taken kunnen voldoen de winstmarges zullen drukken. Het aandeel werd daarop ruim 18 procent lager gezet.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van het favoriete inflatiecijfer van de Federal Reserve, dat een grote rol speelt in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Dat cijfer kwam in april uit op 2,8 procent, wat overeenkomt met de verwachtingen. Bij een tegenvallende cijfer kan de kans op een spoedige renteverlaging door de Fed verder afnemen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 38.240 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 5247 punten. De Nasdaq klom 0,1 procent tot 16.750 punten. De techgraadmeter koerst af op een maandwinst van zo’n 7 procent. Mei was daarmee de beste maand voor de Nasdaq sinds november 2023.

Gap werd bijna 18 procent meer waard. De kledingverkoper verhoogde zijn vooruitzichten voor het hele jaar, na beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal.

Cloudbeveiligingsbedrijf Zscaler maakte een koerssprong van 12 procent, dankzij goed ontvangen resultaten over het afgelopen kwartaal. Marvell Technology verloor 6,5 procent. De chipmaker kampte afgelopen kwartaal met zwakke uitgaven van klanten en boekte minder omzet dan verwacht.

Trump Media & Technology zakte 4,7 procent, nadat eigenaar Donald Trump schuldig werd bevonden in de historische eerste strafzaak tegen een voormalige Amerikaanse president. Trump stond in New York terecht vanwege een zwijggeldbetaling aan pornoster Stormy Daniels.

Salesforce ging 1 procent vooruit. Het grote softwareconcern kelderde donderdag bijna 20 procent, na tegenvallende resultaten en vooruitzichten. Dat was de grootste koersval van het aandeel, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, in twintig jaar tijd.