Ruim een kwart boeren en telers denkt dat teeltseizoen nog te redden is

Ruim een kwart van de boeren en telers in Nederland denkt dat dit teeltseizoen nog te redden is, ondanks de vele regen van de afgelopen weken. Ongeveer 43 procent verwacht dat het nog deels goed komt, 20 procent kan het nog niet zeggen en 10 procent verwacht dat het teeltseizoen helemaal niet meer te redden is.

Dat meldt Nieuwe Oogst. Het agrarische vakblad baseert zich op een peiling onder bijna 2000 agrarisch ondernemers in Nederland. Volgens het onderzoek heeft ruim 80 procent te maken met extreem natte percelen. Vooral met aardappelen en mais verwachten boeren en telers problemen door natheid.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat ruim zes op de tien akkerbouwers minder inkomsten hebben uit de oogst van aardappelen, suikerbieten, uien en graan door toenemende weersextremen. De verliezen bedragen vaak tienduizenden euro’s. De meeste akkerbouwers beschouwen wateroverlast als het grootste risico, gevolgd door droogte. Veel boerenbedrijven nemen maatregelen tegen de extremere weersomstandigheden. Ze voeren water af uit de bodem en beregenen meer.