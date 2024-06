Nederlandse export stijgt voor het eerst in bijna jaar tijd

De Nederlandse goederenexport is in april met 2,3 procent gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de eerste groei in bijna een jaar tijd. Vooral de uitvoer van chemische producten, voedings- en genotmiddelen en machines was hoger dan een jaar eerder.

In maart kromp de export nog met 5,2 procent. Vanaf juni 2023 tot en met maart dit jaar liet de uitvoer een daling zien. De goederenimport was in april wel lager dan een jaar terug. Daar ging het om een daling van 5,3 procent.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens die zogeheten exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juni minder ongunstig dan in april. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling jaar op jaar van de wisselkoersen minder ongunstig was. Ook was de jaar-op-jaarkrimp van de Duitse industriële productie kleiner.