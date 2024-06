De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar sterker gekrompen dan eerder werd gedacht. Volgens een nieuw cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de krimp 0,5 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Eerder werd een krimp van 0,1 procent gemeld door het statistiekbureau. De grotere krimp komt volgens het CBS vooral door een neerwaartse bijstelling van de uitvoer.