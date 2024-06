AEX sluit met klein verlies op laatste handelsdag juni

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag op de laatste handelsdag van juni en de eerste helft van dit jaar met een kleine min gesloten. Over de gehele maand juni wist de hoofdgraadmeter wel een winst te boeken. Bij de bedrijven op het Damrak moest luchtvaartconcern Air France-KLM het ontgelden na een adviesverlaging door analisten van de Britse bank Barclays.

De AEX eindigde 0,1 procent lager op 923,85 punten. De hoofdindex zette in juni een maandwinst van circa 2,8 procent neer. De MidKap daalde 0,5 procent tot 860,37 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,1 procent en Londen daalde 0,2 procent.

De CAC40 in Parijs verloor 0,7 procent. De Fransen gaan komende zondag naar de stembus voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Het onverwachte besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde verkiezingen uit te schrijven na de grote nederlaag van zijn partij bij de Europese verkiezingen, zorgde eerder deze maand nog voor onrust op de beurzen.

Chiptoeleverancier ASMI was koploper in de AEX met een plus van 1,7 procent. Grootste daler bij de hoofdfondsen was muziekbedrijf Universal Music Group (UMG) met een koersverlies van 2,2 procent.

Air France-KLM ging 4,2 procent onderuit bij de middelgrote fondsen op het Damrak. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie werd door Barclays van de kooplijst gehaald. De kenners wezen daarbij op de dreigende politieke instabiliteit in Frankrijk, die voor uitdagingen kan zorgen voor Air France. Ook de politieke onzekerheid in Nederland over het nieuwe krimpplan voor Schiphol zet KLM onder druk, aldus Barclays.

Alfen ging aan kop in de MidKap met een winst van 3 procent. De maker van laadpalen en energiesystemen ging eerder deze week nog keihard omlaag na een winst- en omzetalarm.

Bij de kleinere bedrijven op Beursplein 5 zakte PostNL 0,7 procent. De rechtbank in Antwerpen heeft twee Belgische onderdelen van PostNL vrijgesproken in een zaak rond vermeende misstanden. Daarmee ontloopt de pakketbezorger boetes met een totale waarde van 24,4 miljoen euro.

De euro was 1,0714 dollar waard, tegen 1,0708 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 81,45 dollar. Brentolie steeg licht in prijs tot 86,46 dollar per vat.