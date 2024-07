250.000 huurwoningen kunnen vrije sector in door verduurzaming

Ongeveer een kwart miljoen huurwoningen die door de nieuwe Wet betaalbare huur voor het eerst een maximale huurprijs hebben, kunnen vrij makkelijk terug naar de vrije sector als de verhuurder ze verduurzaamt. Dat ziet vastgoedadviseur Envalue na een analyse van 7,1 miljoen woningen in Nederland.

Door de wet valt een derde van de woningen in de vrije sector terug naar het middensegment, dat net zoals de sociale huur nu ook gereguleerd is en waar dus maximale huurprijzen gelden. Vooral slechte of ontbrekende energielabels zijn de oorzaak van die terugval. Het energielabel van een woning weegt namelijk strenger mee bij de nieuwe methode om het aantal punten van een woning te bepalen dat gekoppeld is aan de huurprijs.

De Wet betaalbare huur is vorige maand aangenomen en is het laatste wapenfeit van demissionair minister Hugo de Jonge. De wet moet ervoor zorgen dat woningzoekenden die te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector, makkelijker een woning kunnen vinden.