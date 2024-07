FNV: ruim 100 werknemers textielbedrijven staken voor betere cao

Zo’n 100 tot 150 werknemers van textielbedrijven Forbo in Krommenie (Noord-Holland) en Solmax in Hengelo hebben maandag het werk neergelegd om een betere cao af te dwingen, schat FNV-bestuurder Paul van Boxtel. Hij zegt dat door de staking de productie bij Forbo volledig stilligt. Bij Solmax zouden meerdere onderdelen platliggen.

De vakbond wil onder meer een loonsverhoging van 6,2 procent voor werknemers in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie en structureel 100 euro extra per maand. Ook wil FNV dat de salarissen van de ruim 12.000 mensen bij negenhonderd bedrijven automatisch meestijgen met de inflatie. Medewerkers in de tapijt- en textielindustrie die fysiek zwaar werk doen, moeten wat de bond betreft de mogelijkheid krijgen om minder te gaan werken of te stoppen.

De rest van de week wordt volgens Van Boxtel ook gestaakt. Afgelopen vrijdag liep het ultimatum af dat de vakbond had gesteld, nadat FNV-leden het eindbod van de werkgevers hadden afgewezen.