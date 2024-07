Schiphol verwacht drukkere zomervakantie dan vorig jaar

Schiphol verwacht dat het deze zomervakantie drukker wordt op de luchthaven dan vorig jaar, maar denkt nog niet op het niveau van voor de coronapandemie uit te komen. Reizigers moeten er door de drukte rekening mee houden dat ze langer moeten wachten bij de check-in, de securitycontrole of paspoortcontrole.

Volgens een woordvoerster is er genoeg “capaciteit” beschikbaar om de zomervakantie “beheersbaar” te laten verlopen. “Maar het blijft de vakantieperiode, dus is het drukker op Schiphol.”

Tijdens de vakantieperiode, die aanstaande vrijdag voor de eerste regio begint en tot 1 september duurt, rekent de luchthaven gemiddeld op 69.000 vertrekkende reizigers per dag. Dat zijn er dagelijks zo’n duizend meer dan vorig jaar. In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, ging het nog om gemiddeld 73.000 vertrekkende reizigers per dag.

Op piekdagen verwacht Schiphol rond de 81.500 vertrekkende reizigers per dag. In 2023 vertrokken op de drukste dagen zo’n 77.000 reizigers vanaf de luchthaven.

Schiphol adviseert reizigers onder meer om op tijd naar de luchthaven te komen en thuis alvast in te checken voor de vlucht. Over het algemeen raadt Schiphol reizigers aan voor Europese vluchten twee uur van tevoren op de luchthaven te zijn en voor intercontinentale vluchten drie uur. Reizigers kunnen ook gratis een tijdslot boeken voor de securitycontrole.