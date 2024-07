AI zorgt voor forse stijging CO2-uitstoot Google

Google heeft vorig jaar aanzienlijk meer broeikasgassen uitgestoten dan in 2022. Dat komt voor een groot deel doordat datacenters veel meer energie verbruikten voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), die veel rekenkracht kosten. Nu Google meer toepassingen van AI op de markt wil zetten, kan het volgens het techbedrijf moeilijker worden om de eigen klimaatdoelen te halen.

De uitstoot van CO2 steeg vorig jaar 13 procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Ten opzichte van 2019 ging het zelfs om een 48 procent hogere uitstoot.

“Nu we AI steeds verder integreren in onze producten, wordt het verminderen van de emissies mogelijk uitdagend als gevolg van de toegenomen energievraag voor intensievere AI-berekeningen, en de emissies die te maken hebben met de grotere investeringen in de technische infrastructuur”, schrijft Google in zijn klimaatrapport.