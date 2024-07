Onzekerheid vluchten Transavia voor zomermaanden nog niet voorbij

Hoewel de problemen met de vloot van Transavia grotendeels zijn opgelost, kan de luchtvaartmaatschappij niet uitsluiten dat de komende drukke vakantiemaanden opnieuw vluchten geschrapt moeten worden. “De problemen met onderhoud en de aanpassingen die we gedaan hebben in het vluchtschema lijken nu wel onder controle, maar 100 procent zekerheid heb je nooit. Een tegenvaller kan altijd gebeuren”, zegt een woordvoerder.

Transavia kondigde eerder dit jaar aanpassingen aan haar vluchtschema aan, mede door uitloop van groot onderhoud. Het ging om een onbekend aantal vluchten tot eind juni. Ook moesten meerdere vluchten geschrapt worden om uiteenlopende problemen met de vloot. Er was onvoldoende capaciteit om dit op te vangen.

Volgens de woordvoerder zijn de problemen bij de toeleveringsketen nog niet opgelost. “Als er dan een vliegtuig kapot is duurt het langer voordat het weer gerepareerd kan worden, omdat de onderdelen niet op voorraad zijn. De leveringsketens liggen nog overhoop, dat is een uitwas van corona”, aldus de woordvoerder. Ook andere luchtvaartmaatschappijen kampen hiermee.

Door de uitloop van onderhoud heeft Transavia wel “ingeteerd” op haar flexibiliteit. “Maar het is de laatste tijd wel goed gelukt om iedereen op een vlucht te krijgen als we een aanpassing deden. Het overgrote deel hebben we kunnen omboeken, al hebben we hier en daar wat mensen moeten teleurstellen”, aldus de woordvoerder.