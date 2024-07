Opbouw depositogarantiestelsel na acht jaar voltooid

Het Nederlandse depositogarantiestelsel, waardoor spaarders tot 100.000 euro terugkrijgen als hun bank omvalt, heeft afgelopen kwartaal een omvang van 5 miljard euro bereikt. Daarmee is de opbouwfase van het vangnet na acht jaar voltooid.

Vanaf nu hoeven de banken, die eraan hebben bijgedragen, alleen nog maar bij te storten om het fonds op dit niveau te houden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de centrale bank is er met de 5 miljard euro die nu in het fonds zit, genoeg geld beschikbaar om bij bijna alle Nederlandse banken de gegarandeerde tegoeden direct vanuit het fonds uit te keren in geval van een bankroet.

Als een van de grootbanken, zoals ABN AMRO of ING, failliet gaat is de pot met geld niet voldoende. Maar dat maakt volgens DNB niet uit, want in dat geval zouden er andere oplossingsmogelijkheden zijn om de kritische functies van de bank te beschermen. Dan hoeft het fonds dus niet te worden gebruikt.