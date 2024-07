Woonbond: tekort betaalbare huizen niet te lossen met dure huur

Het tekort aan betaalbare woningen is niet op te lossen met dure huurwoningen. Dit zegt de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders en woningzoekenden. Donderdag maakte makelaarsvereniging NVM bekend dat makelaars steeds vaker zien dat verhuurders hun huurhuizen verkopen. Onderzoek van de makelaarsvereniging toonde bovendien aan dat zogenoemde uitgeponde woningen vaak dure huurhuizen waren.

De NVM maakt zich zorgen over het gebrek aan alternatieven voor huurders die geen huis kunnen kopen, maar volgens de Woonbond zijn huurders met een duur huurhuis niet beter af. “Er moet gewerkt worden aan voldoende betaalbare huurwoningen”, stelt de Woonbond. Het belangrijkste is daarom dat er woningen bijkomen, omdat er een groot tekort is in Nederland, legt een woordvoerder uit.

De afgelopen tien jaar is er een trend geweest waarbij veel woningen zijn opgekocht door beleggers, volgens de bond. Dit zijn dure huurwoningen geworden die anders naar starters zouden zijn gegaan, licht een woordvoerder toe. Dat er nu weer huurwoningen worden verkocht, is volgens hem deels een correctie van wat er de afgelopen jaren is gebeurd. “Het betekent niet dat er geen huurwoningen meer overblijven en ook niet dat er niet bijgebouwd zou worden.”