Boeing levert meeste vliegtuigen af sinds deurpaneelincident

Boeing heeft in juni 44 commerciële vliegtuigen afgeleverd. Dat is het hoogste maandelijkse aantal sinds het bedrijf de werkzaamheden in fabrieken aan banden legde na een incident begin januari met een Boeing van het type 737 MAX. Het herstel van de leveringen is zeldzaam goed nieuws rondom het geplaagde concern, want Boeing heeft te maken met meerdere onderzoeken en strenger toezicht van toezichthouders.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer leverde 35 vliegtuigen af van het type 737, op één na allemaal van het model MAX. Dat aantal is alsnog fors minder dan de Europese concurrent Airbus. Die vliegtuigbouwer leverde in totaal 67 toestellen af, waarvan 53 van een model dat direct concurreert met de Boeing 737 MAX.

Onderzoekers brachten het incident waarbij een Boeing-toestel van Alaska Airlines een deurpaneel verloor, eerder in verband met gebrekkige protocollen binnen de fabrieken van Boeing. Sindsdien is de productie vertraagd om de processen en het toezicht te verbeteren.