Amerikaanse banken profiteren van herstel zakenbankieren

De Amerikaanse banken Morgan Stanley en Bank of America hebben in het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een herstel in zakenbankieren, het adviseren bij fusies en overnames, het begeleiden van beursgangen en de handel in aandelen en obligaties.

Morgan Stanley zag de nettowinst stijgen, van 2,2 miljard dollar in het tweede kwartaal vorig jaar, tot 3,1 miljard dollar (2,9 miljard euro) dit jaar. De omzet uit zakelijk bankieren steeg met 51 procent tot 1,62 miljard dollar. Dankzij de verbeterende economische vooruitzichten, de verwachtingen van renteverlagingen en de stijgende effectenmarkten hebben banken het drukker met onder meer het begeleiden van overnames en aandelenuitgiftes. In de bijna afgelopen twee jaar ging het met deze activiteiten juist slecht.

Bank of America behaalde een omzet van 25,4 miljard dollar in het tweede kwartaal, iets meer dan vorig jaar. De nettowinst daalde echter met 7 procent tot 6,9 miljard dollar. Het bankconcern verwacht wel dat de winst voor de rest van het jaar zal groeien.

“De winstgevendheid van ons consumentenbankbedrijf wordt aangevuld door de groei en winstgevendheid van onze wereldwijde markten, wereldwijde bankactiviteiten en vermogensbeheerbedrijven”, zei Brian Moynihan, topman van Bank of America in een toelichting.