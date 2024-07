EU-landen voor hoge importheffingen Chinese elektrische auto’s

De lidstaten van de Europese Unie ondersteunen de voorlopige hoge importheffingen voor Chinese elektrische auto’s, die de Europese Commissie begin deze maand heeft ingesteld. Nederland is voor, maar Duitsland niet, zo melden Brusselse bronnen na overleg tussen diplomaten van de lidstaten. Later dit jaar spreken de lidstaten zich uit over definitieve maatregelen tegen China.

De importheffingen van de Europese Unie moeten een einde maken aan de oneerlijke concurrentie, omdat China zijn eigen fabrikanten subsidieert. De strafheffing kan oplopen tot ruim 37 procent.

De Europese heffingen zijn nog wel voorlopig. Brussel en Beijing zijn nog in overleg over het verlagen van Chinese overheidssubsidies. Als China daartoe niet bereid is, wordt de importheffing voor vijf jaar van kracht, als het aan de Europese Commissie ligt.

Een ruime meerderheid van de EU-landen kan dat tegenhouden, maar die kans lijkt klein. Duitsland krijgt volgens Brusselse bronnen nog niet veel bijval in zijn verzet tegen de importheffingen.

Duitsland heeft een grote auto-industrie met fabrikanten als BMW, Mercedes-Benz en Volkswagen. Voor die fabrikanten is China onder meer een belangrijke afzetmarkt. Duitsland vreest een handelsoorlog met China als de importheffing definitief wordt.