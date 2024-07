Aandacht voor chipbedrijven en rentebesluit ECB op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar de chipsector en het rentebesluit in de eurozone. De chipbedrijven lieten woensdag forse verliezen zien door de vrees voor strengere Amerikaanse regels voor de export naar China. Zo kelderde ASML zo’n 11 procent, waarmee de chipmachinefabrikant bijna 43 miljard euro aan beurswaarde verloor.

Het was de grootste koersdaling voor ASML sinds maart 2020. De angst voor de verdere handelsbeperkingen overschaduwden de sterke kwartaalresultaten die ASML woensdag naar buiten bracht. Analisten van DZ Bank haalden ASML van hun kooplijst af, terwijl de kenners van Fubon Securities het aandeel juist op de kooplijst plaatsten na de koersval. Ook op Wall Street werden flinke verliezen geleden in de chipsector. De Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, een belangrijke graadmeter voor de chipsector, kelderde bijna 7 procent en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,8 procent.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal later op de dag vrijwel zeker de rente ongewijzigd laten op 3,75 procent. De centrale bank in Frankfurt verlaagde vorige maand voor het eerst sinds 2019 de leenkosten in het eurogebied. President Christine Lagarde waarschuwde wel dat de strijd tegen de inflatie nog niet voorbij is. Verdere renteverlagingen zullen volgens haar per vergadering worden bekeken. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de ECB de rente in september weer gaat verlagen.

De AEX-index op het Damrak lijkt vlak te beginnen, na de koersval van 1,8 procent een dag eerder. Op de Aziatische aandelenmarkten gingen de chipbedrijven donderdag verder omlaag. In Tokio kelderde Tokyo Electron 9 procent. De Japanse fabrikant van chipapparatuur zakte een dag eerder al ruim 7 procent. De Nikkei in Tokio zakte 2,4 procent. Ook de grote Taiwanese chipproducent TSMC (min 2,4 procent) zakte verder weg, ondanks beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal.

Groothandelsbedrijf Sligro en apparatenproducent Nedap kwamen met cijfers. Sligro boekte iets minder omzet in de eerste zes maanden van het jaar. Door gestegen rentelasten leed het bedrijf een nettoverlies van 1 miljoen euro. Nedap zag de omzet en winst dalen in de eerste jaarhelft. Wel rekent het bedrijf op groei in de tweede jaarhelft.

De euro bleef onveranderd op 1,0933 dollar. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent in prijs tot 83,42 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 85,45 dollar per vat.