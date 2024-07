Omzet Action omhoog, mede door nieuwe winkels

Winkelketen Action heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet in de boeken gezet, mede door de komst van nieuwe winkels. Het bedrijf opende dit jaar 119 nieuwe discountwinkels en zegt op koers te liggen om over het gehele jaar 330 nieuwe vestigingen te openen. Action had per eind juni in totaal 2685 winkels in Europa.

Volgens het in Zwaagdijk gevestigde Action nam de omzet in de eerste helft met ruim 20 procent toe tot 6,2 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Als het omzeteffect door de opening van nieuwe winkels buiten beschouwing wordt gelaten dan was sprake van een groei met 9 procent.

Action meldt dat in de afgelopen periode gemiddeld meer dan 17 miljoen klanten per week zijn winkels in twaalf Europese landen bezochten. Ook kwamen er dit jaar bijna 3200 nieuwe banen bij. De koopjesketen biedt nu werk aan ruim 72.200 mensen. Action is eigendom van de Britse investeringsmaatschappij 3i.