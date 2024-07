Werkloosheid blijft onveranderd op 3,6 procent

De werkloosheid in Nederland is in juni onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder. In juni zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het werkloosheidspercentage schommelt volgens het CBS sinds de zomer van 2023 al rond de 3,6. Het aantal WW-uitkeringen nam in juni wel licht af.

In juni hadden bijna 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast werklozen ging het om zo’n 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Over de afgelopen drie maanden kromp deze groep mensen buiten de beroepsbevolking volgens het CBS met gemiddeld 5000 per maand.

Het UWV verstrekte eind juni 167.800 WW-uitkeringen, 3000 minder dan in mei. In de sectoren bouw, uitzendbedrijven en landbouw, groenvoorziening en visserij daalde het aantal WW-uitkeringen het sterkst. Het aantal WW-uitkeringen neemt in deze periode vaak af omdat er vanaf het voorjaar in bijvoorbeeld de bouw en de landbouw weer meer werk is.

De sectoren met een toename van het aantal werkloosheidsuitkeringen behoren allemaal tot de industrie, zoals de metaalindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. In absolute aantallen bleef de stijging in deze sectoren volgens het CBS wel beperkt.