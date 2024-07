Computerstoring legt een derde filialen McDonald’s in Japan plat

McDonald’s heeft vrijdag een groot deel van zijn vestigingen in Japan moeten sluiten vanwege een ernstige computerstoring. De restaurantketen heeft de oorzaak nog niet gevonden en kan niet zeggen wanneer de filialen weer opengaan.

Bijna een derde van de restaurants is gesloten, nadat in de vroege ochtend de kassa’s niet goed bleken te werken. Het is niet de eerste keer dit jaar dat McDonald’s te maken heeft met een systeemstoring. In maart van dit jaar ontstonden ook al problemen met computers van het bedrijf, eerst in Azië en daarna in de rest van de wereld, waardoor klanten geen elektronische bestellingen meer konden plaatsen.

Door de storing in maart werden ook de circa 260 restaurants in Nederland getroffen. Een netwerkprobleem bleek de oorzaak, er waren geen aanwijzingen dat cybercriminelen achter de storing zaten. De problemen waren snel weer verholpen.