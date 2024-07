Boeing verwacht verdubbeling commerciële luchtvaartvloot in 2043

De wereldwijde vloot van commerciële vliegtuigen zal in 2043 bijna zijn verdubbeld door de sterke groei van de luchtvaart. Volgens Boeing hebben maatschappijen dan in totaal 50.170 toestellen in gebruik, vergeleken met 26.750 vliegtuigen afgelopen jaar.

Volgens Boeing zullen in die periode ook 43.975 nieuwe toestellen geleverd worden door vliegtuigbouwers aan maatschappijen. Ongeveer de helft daarvan is vervanging voor oudere modellen door brandstofzuinigere en stillere vliegtuigen.

Van die nieuwe vliegtuigen bestaat het overgrote deel, met ruim 33.000 toestellen, uit zogenoemde single-aisle jets, vliegtuigen met alleen een gangpad in het midden die geschikt zijn voor middellange afstanden. Widebody-jets voor lange afstanden zijn goed voor ruim 8000 nieuwe toestellen. De rest bestaat uit toestellen voor regionale routes en vrachtverkeer.

Boeing verwacht verder dat de hoeveelheid mensen die wereldwijd nodig zullen zijn voor onder meer onderhoud van vliegtuigen in 2043 zal verdubbelen tot circa 85 miljoen.