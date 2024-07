Minder dan één procent van Windows-apparaten getroffen door storing

De wereldwijde computerstoring die vrijdag voor veel problemen zorgde, trof een kleine 8,5 miljoen apparaten die op Windows draaiden. Dat is minder dan één procent van het totaal, zo heeft Microsoft laten weten in een blogpost. Het bedrijf erkent dat vanwege de cruciale systemen die werden getroffen, de maatschappelijk en economische gevolgen wel degelijk ontzettend groot waren.

Een automatische update van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike voor Windows-systemen bevatte een fout, waardoor vrijdag talloze computers niet meer op te starten waren. Wereldwijd kwamen daardoor banken, vliegvelden, ziekenhuizen en overheidsorganisaties in de problemen.

Microsoft zegt dat CrowdStrike heeft geholpen met het versnellen van een oplossing. Ook heeft Microsoft samengewerkt met Amazon Web Services en Google Cloud Platform om tot de meest effectieve aanpak te komen.

De topman van CrowdStrike, George Kurtz, heeft namens zijn bedrijf excuses aangeboden voor de storing. Het softwarebedrijf uit Texas, dat met bijna 30.000 klanten een van ’s werelds grootste providers van beveiligingssystemen is, verloor na de storing 11 procent aan waarde op de aandelenbeurs in New York.