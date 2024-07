Kosten van computerstoring ‘heel lastig’ in kaart te brengen

De totale kosten van de wereldwijde computerstoring van afgelopen vrijdag zijn volgens onafhankelijk techexpert Bert Hubert “heel lastig” in kaart te brengen. “De uiteindelijke kosten van dit alles zijn enorm gedistribueerd.”

Bovendien is het herstellen van de getroffen computers in sommige gevallen makkelijk, maar in andere gevallen juist “intens moeilijk”. Dat zorgt voor uiteenlopende kosten bij bedrijven. Volgens Hubert is het totaalbedrag afhankelijk van hoe een bedrijf de beveiliging van computers heeft ingericht. “Het is paradoxaal: hoe beter de beveiliging, hoe moeilijker het herstelwerk.”

Topman Patrick Anderson van het Amerikaanse analysebureau Anderson Economic Group zei tegen CNN dat de totaalschade van de storing “makkelijk over de 1 miljard dollar kan gaan”. Maar volgens Hubert krijgen we “een echt dollarbedrag vermoedelijk nooit”.