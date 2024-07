Airbus moet soms orders afslaan door grote vraag, zegt topman

De Europese vliegtuigbouwer Airbus moest soms bestellingen voor nieuwe toestellen weigeren door de grote vraag en de hoeveelheid openstaande orders. Dat heeft Airbus-topman Guillaume Faury gezegd op de grote luchtvaartshow in het Britse Farnborough die deze week wordt gehouden.

Faury stelt dat er meer vraag in de markt is dan Airbus aankan met de leveringen. “Dus we moeten orders weigeren omdat we niet kunnen leveren in de tijdsperiode die wordt gevraagd. Als er dus wat zwakte komt in de markt dan is dat voor ons geen probleem”, zei de topman.

Door het sterke herstel in de luchtvaart van de coronapandemie en de investeringen van luchtvaartmaatschappijen in energiezuinigere vliegtuigen zitten de orderboeken van Airbus bomvol. Maar Airbus heeft te maken met problemen in de toeleveringsketen, waardoor het bedrijf zijn productie minder snel kan opvoeren dan gewenst. Faury vreest dat die problemen nog wel enkele jaren kunnen aanhouden. Het bedrijf heeft sommige afnemers dan ook gewaarschuwd dat leveringen vertraging kunnen oplopen.

Ook bij Boeing zitten de orderboeken helemaal vol, ondanks de kwaliteitsproblemen waar de Amerikaanse vliegtuigbouwer de laatste tijd mee kampt. Overigens zou vertrekkend topman Dave Calhoun van Boeing dit jaar niet aanwezig zijn op Farnborough om zijn aandacht te kunnen richten op het oplossen van de problemen bij Boeing.

De Farnborough International Airshow, even buiten Londen, wordt elke twee jaar gehouden en behoort samen met de airshows van Parijs en Dubai tot de grootste luchtvaarttentoonstellingen ter wereld. Dit jaar zouden er 1200 bedrijven meedoen aan Farnborough, waaronder ook defensiebedrijven. Het aantal bezoekers wordt op ongeveer 75.000 geraamd.

De nieuwe Britse premier Keir Starmer gaf maandag nog een openingsspeech op Farnborough.