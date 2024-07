Consumentenvertrouwen opnieuw fractie lager in juli

Het vertrouwen van consumenten is in juli opnieuw een fractie gedaald ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni en mei was ook al sprake van een lichte afname, na acht maanden waarin het consumentenvertrouwen juist verbeterde. Mensen waren deze maand iets negatiever over de economie dan in juni en vrijwel even negatief over de koopbereidheid.

Het consumentenvertrouwen lag volgens het CBS in juli op min 24. Dat is iets negatiever dan in juni, toen de stemming op een stand van min 23 uitkwam. Het vertrouwen ligt daarmee nog altijd onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, van min 10. In januari 2000 bereikte het vertrouwen de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Het oordeel van consumenten over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden was volgens het CBS negatiever. Ook waren ze negatiever over de economische situatie in de komende twaalf maanden. Verder vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger dan in juni. Het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden was vrijwel even negatief, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden wat verslechterde.