Cybersecurity-start-up Wiz wijst miljardenbod Google af

Cybersecurity-start-up Wiz heeft een overnamebod van 23 miljard dollar van Google-moederbedrijf Alphabet afgewezen. In plaats van te worden ingelijfd door Alphabet blijft het bedrijf vasthouden aan de plannen voor een eigen beursgang, meldt persbureau Bloomberg.

“Nee zeggen tegen zulke buitengewone aanbiedingen is moeilijk, maar met ons uitzonderlijke team heb ik er vertrouwen in om die keuze te maken”, zei topman Assaf Rappaport van Wiz, in een memo aan werknemers die Bloomberg heeft ingezien. De afwijzing is een klap voor Alphabet, dat Microsoft en Amazon probeert in te halen op de felle concurrerende markt voor clouddiensten. Het zou de grootste overname van Alphabet ooit zijn geweest.

Het in New York gevestigde Wiz bestaat pas sinds 2020, maar op het bedrijf werd bij een financieringsronde in mei al een prijskaartje geplakt van 12 miljard dollar. Alphabet had Wiz kunnen gebruiken om zijn beveiligingsaanbod aan te vullen. Wiz maakt verbinding met cloudopslagproviders zoals Amazon Web Services en Microsoft Azure, en scant de daar opgeslagen gegevens op veiligheidsrisico’s.

Google probeert zijn capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging uit te breiden als een onderdeel van zijn strategie om marktaandeel te winnen in cloud computing. Zo kocht Alphabet twee jaar terug al cyberbeveiligingsbedrijf Mandiant voor 5,4 miljard dollar. Dat was de op een na grootste overname ooit voor het bedrijf.