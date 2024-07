Nederlandse zuivelexport omlaag door sterk gedaalde zuivelprijzen

De Nederlandse zuivelexport is vorig jaar in waarde gedaald. Volgens ketenorganisatie van de sector ZuivelNL was er vooral met de export van weiproducten, melkpoeder en boter minder geld gemoeid. De exportwaarde van kaas en gecondenseerde melk nam wel toe.

De Nederlandse uitvoerwaarde van zuivel daalde vorig jaar met ruim 4 procent tot zo’n 10,3 miljard euro. Dit kwam vooral door de sterk gedaalde marktprijzen, terwijl van veel zuivelproducten in volume wel meer de grens over is gegaan.

De zuivelprijzen zijn gedurende een groot deel van 2023 op een relatief laag niveau gebleven. Hoewel de wereldwijde melkproductie zich vorig jaar niet sterk heeft ontwikkeld, bleven de prijzen laag door een tegenvallende vraag, stelt ZuivelNL.

Het gemiddelde prijsniveau ging daardoor in 2023 fors naar beneden, na twee jaren van aanzienlijke prijsstijgingen. De gemiddelde prijzen van eiwitrijke zuivelproducten als mager melkpoeder (min 33 procent) en weipoeder (min 39 procent) namen daarbij sterker af dan van zuivelproducten met een hoog vetgehalte.

De Nederlandse melkproductie kwam in 2023 uit op een volume van zo’n 14,7 miljard kilogram. Ongeveer 96 procent daarvan wordt aan de Nederlandse zuivelfabrieken geleverd. De zuivelindustrie verwerkte in 2023 ongeveer 13,9 miljard kilogram melk, evenveel als in 2022. Zo’n 59 procent daarvan werd aangewend om kaas te maken. De kaasproductie steeg in 2023 met ruim 3 procent tot een volume van 977.000 ton, inclusief kwark. Ongeveer 60 procent hiervan was Goudse kaas.

Nederland is naast exporteur ook een belangrijke importeur van zuivel uit andere EU-lidstaten, zoals Duitsland, België en Ierland. De invoerwaarde van zuivel daalde in 2023 met 8 procent tot 5 miljard euro. Alleen bij kaas nam de importwaarde toe. Het Nederlands zuivelhandelsoverschot bleef vorig jaar met 5,3 miljard euro, even hoog als in 2022.