NVM roept minister Mona Keijzer op om in te grijpen op huurmarkt

Makelaarsorganisatie NVM roept minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting op om in te grijpen op de huurwoningmarkt “om erger te voorkomen”. Daarbij wijst de NVM op de daling van het aantal huurtransacties in de afgelopen drie maanden. Volgens de NVM is het aantal nieuwe huurcontracten met ruim een kwart afgenomen, ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De NVM wijst onder andere op de nieuwe Wet betaalbare huur, van voormalig woonminister Hugo de Jonge, als reden voor de verschraling op de huurmarkt. Doordat huurwoningen in het middensegment door de wet een maximale huurprijs gekregen hebben, kiezen veel verhuurders ervoor om ze te verkopen. Daardoor neemt het aanbod van huurwoningen snel af. “De concurrentie is inmiddels moordend”, zegt vakgroepvoorzitter Lana Gerssen van NVM Wonen.

Vastgoedmanagement Nederland-bestuurslid Ronald de Nas ziet dat de Wet betaalbare huur “in eerste instantie een tegenovergesteld effect” heeft. “Met name de kleinere woningen in de oudere wijken zijn niet meer rendabel, onder meer doordat investeringen in verduurzaming te hoog zijn”.

Vastgoedadviseur Envalue berekende eerder nog dat ongeveer een kwart miljoen huurwoningen die door de wet een maximale huurprijs hebben gekregen, vrij makkelijk terug kunnen naar de vrije sector als ze verduurzaamd worden. Maar dat blijkt volgens De Nas dus een prijzige aangelegenheid.

Door het steeds kleiner wordende aanbod op de huurmarkt, nemen de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter steeds verder toe. Volgens de NVM betaal je tegenwoordig gemiddeld 17,24 euro per vierkante meter, dat is 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.