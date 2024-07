Onderzoek: 53.000 woningen door ombouw leegstaande kantoren

Het ombouwen van leegstaande kantoren kan zorgen voor wel 53.000 extra woningen in Nederland. Dat meldt datavastgoedbedrijf Matrixian in een onderzoek. Daarbij werd gekeken naar de leegstand van kantoorruimtes en bijbehorende bestemmingsplannen. Volgens Matrixian kan de transformatie van leegstaande kantoren dan ook helpen bij het oplossen van de woningnood.

Volgens Matrixian bevindt ruim 36 procent van de leegstaande kantoren, dus circa 53.000, zich in gebieden waar de hoofdbestemming wonen toestaat. Het totale oppervlak van die kantoren is 167 vierkante kilometer, wat overeenkomt met bijna 0,4 procent van het totale landoppervlak van Nederland. Grote steden als Amsterdam hebben de grootste concentratie van kantoorruimtes.

“Dit laat zien hoeveel potentieel er is voor de herbestemming van kantoren naar woonruimtes”, zegt dataprojectleider Thijs Herwig van Matrixian. Bij volledige transformatie van die kantoren naar woonruimtes van 53 vierkante meter zou er ruimte zijn om aan meer dan 39.000 mensen huisvesting te bieden, aldus de onderzoeker. “Hoewel het niet realistisch is om alle aangeboden kantoren te transformeren, toont dit wel het potentieel aan en welke rol transformaties kunnen spelen in de woningnood.”

In juni meldde vastgoedadviseur Colliers nog dat door het ombouwen van ongewilde kantoorruimte aan de randen van steden en langs snelwegen er ruim 60.000 woningen bij kunnen komen. Volgens Colliers kan in Noord-Holland en Zuid-Holland hiermee de grootste winst worden gemaakt.