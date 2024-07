Telegram passeert 950 miljoen gebruikers en start eigen appstore

Berichtendienst Telegram telt nu meer dan 950 miljoen gebruikers, schrijft oprichter Pavel Doerov maandag op zijn Telegram-kanaal. In maart had de dienst nog iets meer dan 900 miljoen gebruikers. Daarmee is Telegram een stapje dichter bij het doel om dit jaar nog een miljard gebruikers te hebben. Ook plant het bedrijf achter Telegram een eigen appstore te beginnen, die deze maand beschikbaar moet zijn.

Telegram moet vanaf volgend jaar winstgevend worden, zei Doerov afgelopen maand nog in een interview met zakenkrant The Financial Times. Of er vanaf dat moment geld onder de streep overblijft, is wel afhankelijk van de groeidoelen van het bedrijf.

Telegram probeert zich van andere berichtendiensten te onderscheiden door in te zetten op crypto- en blockchaintechnologie├źn. Zo kunnen gebruikers digitale valuta met elkaar verhandelen en krijgen eigenaren van Telegram-kanalen een deel van de advertentie-inkomsten uitgekeerd in de eigen cryptovaluta van Telegram: Toncoin.