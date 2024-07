Verfmaker AkzoNobel bij dalers op Damrak na publicatie cijfers

AkzoNobel behoorde dinsdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak. De fabrikant van verfmerken als Sikkens en Flexa denkt dat de winst dit jaar aan de onderkant van de verwachtingen zal uitkomen. Het aandeel werd daarop 4 procent lager gezet. Het bedrijf kampt met hogere kosten. Volgens AkzoNobel worden maatregelen genomen om de kosten te verlagen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 914,22 punten. De hoofdindex won een dag eerder ruim 1 procent. De MidKap daalde 0,2 procent tot 891,25 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,4 procent. Londen en Parijs daalden tot 0,4 procent.

Chipbedrijf ASMI, dat na de slotbel in Amsterdam met cijfers komt, was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,1 procent. Randstad (min 1 procent) kende een sterk schommelend begin van de beurshandel, na publicatie van resultaten. De uitzender zag de omzet en de winst in het tweede kwartaal teruglopen, doordat werkgevers voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van personeel en uitzendkrachten.

In de MidKap zakte Air France-KLM 1 procent. De Spaanse bank Santander verlaagde het advies voor de luchtvaartcombinatie naar verkopen. Biotechnoloog Galapagos was koploper bij de middelgrote bedrijven met een winst van 1,3 procent.

Wereldhave klom bijna 5 procent. Het vastgoedbedrijf zag het resultaat in de eerste jaarhelft flink stijgen, dankzij hogere huurinkomsten en een positieve herwaardering van zijn vastgoedbezittingen.

CM.com won ruim 1 procent. De chat- en betalingsdienstverlener boekte weer meer omzet in het tweede kwartaal, na een krimp in de eerste drie maanden van het jaar. De brutowinst nam ook toe. Het bedrijf bevestigde daarnaast de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft.

Acomo verloor 0,6 procent. De noten-, kruiden- en zadenhandelaar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft dalen, bij een gelijkblijvende omzet. Het bedrijf deed goede zaken met de verkopen van kruiden en noten, maar had wel last van de sterke schommelende cacaoprijzen. Acomo verwacht dat de cacaomarkt in de tweede jaarhelft onzeker zal blijven en doet geen voorspellingen voor het hele jaar.

In Frankfurt steeg SAP 6 procent. De Duitse softwaremaker presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, dankzij sterke resultaten van zijn cloudactiviteiten.

De euro bleef onveranderd op 1,0882 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 78,41 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 82,50 dollar per vat.