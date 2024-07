Wereldhave vindt nieuwe huurders voor voormalige Big Bazar-winkels

Het grote winkelvastgoedconcern Wereldhave, bekend van winkelcentra als Eggert in Purmerend en De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, ziet zijn huuropbrengsten aantrekken. Vorig jaar ontstonden er nog lege plekken in de winkelcentra van het beursgenoteerde bedrijf door het omvallen van winkelketen Big Bazar, maar inmiddels hebben al die winkels weer een nieuwe huurder gekregen.

Wereldhave was vorig jaar een van de vastgoedpartijen die faillissement aanvroegen voor Big Bazar. De koopjesketen kampte al enige tijd met financiële problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen. Wereldhave had liever dat Big Bazar failliet ging, zodat het de winkelruimte aan beter betalende andere partijen kon verhuren. Dat laatste is dus gelukt.

Big Bazar huurde op zes plekken in Nederland winkelruimte van Wereldhave. Het ging om twee locaties in Arnhem, en zaken in Nieuwegein, Heerhugowaard, Capelle aan den IJssel en Dordrecht. Daarmee was Big Bazar wel een relatief kleine huurder.

De totale nettohuuropbrengsten van Wereldhave, dat ook in België en Frankrijk actief is, zijn in de eerste helft van dit jaar uitgekomen op 68 miljoen euro. Dat is ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. De winst steeg daarnaast licht naar 43,7 miljoen euro.

Het resultaat werd nog gedrukt door de impact van onder meer faillissementen in het retaillandschap. De totale bezettingsgraad van alle panden van Wereldhave lag in het tweede kwartaal daarom ook nog iets lager dan een jaar terug, op net geen 95 procent.

“Voor de tweede helft van 2024 verwachten wij echter een verbetering”, zegt topman Matthijs Storm. Dat komt doordat de meeste leegstaande winkelruimte inmiddels is verhuurd of bijna is verhuurd. In dat laatste geval is Wereldhave al in vergevorderde onderhandelingen met potentiële nieuwe huurders.

Volgens Wereldhave ging het in de eerste helft van dit jaar sowieso goed met de verkopen van de winkels in zijn winkelcentra in Nederland. Die trokken met 4 procent aan, waarmee ze volgens het bedrijf harder stegen dan de inflatie. Ook kregen de winkelcentra beduidend meer shoppers over de vloer.