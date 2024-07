Woningverkopen flink gestegen, vooral jongeren kopen meer huizen

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn veel meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het Kadaster registreerde bijna 48.000 verkochte huizen, 7,7 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar, meldt de organisatie. De gemiddelde koopsom steeg met 8,5 procent tot 441.000 euro.

Maandag werd al bekend dat de prijzen van bestaande koopwoningen in juni met gemiddeld 9,7 procent zijn gestegen, de grootste stijging in bijna twee jaar.

Vooral jongeren onder de 35 jaar kochten meer woningen in het afgelopen kwartaal. Het ging om een stijging van 9,4 procent. De groep jongere kopers bestaat voor twee derde uit starters en voor een derde uit doorstromers. “Doorstromers profiteren vaak van overwaarde door gestegen huizenprijzen. Voor starters is het woningaanbod toegenomen”, aldus het Kadaster.

Vooral appartementen wisselden vaak van eigenaar. “Het aantal gekochte appartementen ligt bijna weer op het hoogtepunt van 2021. De toename komt vooral doordat investeerders steeds meer verhuurappartementen uitponden, dat wil zeggen verkopen, aan eigenaren die er zelf in gaan wonen”, meldt de instantie. Door ongunstige belastingregels van voormalige woonminister Hugo de Jonge hebben veel beleggers hun huurwoningen verkocht omdat het verhuren niet meer rendabel is. Hierdoor is het aanbod voor kopers gegroeid.

In Blaricum, Bloemendaal en Laren was de gemiddelde koopsom hoger dan 1 miljoen euro afgelopen kwartaal. Sinds begin 2020 is de gemiddelde koopsom hier wel minder hard gestegen dan de landelijke stijging van bijna 37 procent.