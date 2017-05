Graf Romy Schneider geschonden

Het graf van actrice Romy Schneider in Boissy-sans-Avoir is geschonden. Onbekenden hebben vermoedelijk tijdens het weekeinde de steen weggetrokken en de grafkelder geopend. Dat meldden Franse media maandag op gezag van een bron die betrokken is bij het onderzoek. In eerste instantie zijn geen verdere vernielingen geconstateerd door de recherche van Mantes-la-Jolie, die de zaak onderzoekt.

Romy Schneider werd geboren in Wenen als Rosemarie Albach-Retty. Ze had de Duitse nationaliteit maar liet zich naturaliseren tot Française. Als actrice werd ze wereldberoemd door haar vertolking van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth in de Sissi-films. Schneider, die geen gelukkig leven kende, overleed eind mei 1982 op 43-jarige leeftijd na een hartaanval. De zomer ervoor was haar tienerzoon David verongelukt. Hij ligt op dezelfde plek begraven als zijn moeder.